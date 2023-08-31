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Güncel
AA 31.08.2023 13:00

Batman'ın kent girişinde duble yol çalışması başladı

Batman girişinde bulunan 7 kilometrelik tek şeritli yolun duble yola dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Batman'ın kent girişinde duble yol çalışması başladı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman için önemli olan Batman Diyarbakır arasında bulunan 7 kilometrelik tek şeritli yolun duble yola dönüştürülmesi için ilk adımın atıldığını söyledi.

Yolun yapılması için yetkililerle yoğun bir görüşme trafiği yaşadıklarını aktaran Nasıroğlu, "Bu görüşmelerin neticesinin faydaya döndüğünü görmek beni son derece mutlu etti" dedi.

Yolun duble yola dönüştürülmesiyle birlikte Batman Çayı üzerindeki köprünün yanına 300 metre uzunluğunda bir köprü daha yapılacağını kaydeden Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Yolda köprünün genişletilmesi olacak. Batman Çayı üzerinde 300 metre uzunluğunda mevcut köprünün yanına bir köprü daha gelecek. Yolumuz duble olacak, yolun standardı yükseltilecek, beton asfalt olacak. Batman'ımız en güzeline layıktır. Biz de var gücümüzle çalışacağız"

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