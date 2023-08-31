Devlet desteğiyle sera kuran kadın girişimci tarla ile pazar arasında mekik dokuyor

Ödemiş köyündeki bahçesinde sebze yetiştiren 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Yıldız, işini geliştirmek için 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Aldığı hibe desteğiyle serasını büyüten Yıldız, 1 dönüm alanda yetiştirdiği domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye, marul, maydanoz ve ıspanağı, salı günleri kent merkezinde, perşembe günleri ise Safranbolu ilçesindeki pazarlarda kurduğu tezgahında satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

"İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında ise 3 dönüm bağda 7 çeşit üzüm yetiştiren Yıldız, üniversite ve lisede okuyan kızlarına iyi bir gelecek sunmak için çabalamanın yanı sıra başarısıyla kadın akrabalarını da girişimciliğe ve üretime teşvik ediyor.

"Yemediğim şeyi başkasına da yedirmek istemiyorum"

Yıldız, yetiştirdiği sebze ve meyvelerin bakımını "İyi Tarım Uygulamaları" standartlarında yaptığını söyledi.

Süresi dolmadan ürünleri hasat etmediğini, 1 dönüm serada domates, domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye, marul, maydanoz ve ıspanak yetiştirdiğini belirten Yıldız, 7 çeşit üzümün bulunduğu bağda şu anda Safranbolu çavuş üzümünü hasat ettiğini anlattı.

Yıldız, çiftçilikle aile bütçesine katkı sağladığına değinerek, "İki kızım var. Biri üniversiteye başlayacak bu sene, diğeri de 11. sınıfta. Onların iyi eğitim alabilmeleri için çalışıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden çok fazla destek gördüğünü vurgulayan Yıldız, 2016'da "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurduğunu, 2 senedir de iyi tarım uyguladığını kaydetti.

Yıldız, müdürlük yetkililerinin uygulamalar kapsamında kendisini devamlı bilgilendirdiğinden bahsederek, "İlaç kalıntısı olup olmadığına bakmak için üzümlerden numune aldılar. İlaçlamaya dikkat ediyoruz. Tüketicilerimize daha sağlıklı ürünler sunmaya çalışıyoruz çünkü kendi yemediğim şeyi başkasına da yedirmek istemiyorum. Kendim ayrı bir şey yapmıyorum. Buradan kendim de yiyorum" diye konuştu.

Kuzeni özenip seracılığa başladı

Yıldız, 3 dönüm bağda 7 çeşit üzüm yetiştirdiğini belirterek, "1 dönüm örtü altı seramda sebzeler var. Meyve ağaçlarım da var. Genelde bağ ve örtü altı sebzecilik desteği alıyorum. Serada domates, biber, salatalık, patlıcan ve fasulye çeşitleri var. Şu anda marul, maydanoz ve ıspanak ektim. Kışlık ürünlere geçtim" ifadesini kullandı.

Kadınlara tarım yapmaları önerisinde bulunan Yıldız, şunları söyledi:

"Herhangi bir işi olmayan kadınlara tarım yapmalarını öneriyorum. Evde boş oturmasınlar, bayanlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Mesela kuzenime örnek oldum. O da seracılığa başladı. Bayanlara eğer köyü varsa, çiftçilik yapmalarını tavsiye ediyorum çünkü getirisi var. Maliyetleri de var ama getirisi daha yüksek. Çalışmazsan hiçbir şey olmuyor"