Gaziantep'in depremde ağır hasar alan ilk devlet hastanesi yıkılıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören ve 71 yıldan beri Gaziantep ve diğer çevre illerdeki vatandaşlara hizmet veren Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yıkımına başlandı.



1962 yılından beri hizmette olan ve kentin en eski devlet hastanesi unvanını taşıyan Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve alınan kararlar neticesinde yıkım çalışmalarına başlandı.



“Ömrünü dolduran da 6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli deprem oldu”

1962 yılından bugüne birçok insana şifa veren ve hastalar için özel ve önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Yıkımına şahitlik etmiş olduğumuz Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanemizin 71 yıllık bir mazisi söz konusu, ilk defa 1952 yıllında A Blok ile başlayıp hem Gaziantep hem de çevre illere hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra yeterli görülmediği için hizmetin ve nüfusun artması çevre illerdeki hastaların buraya geldiği hesaplanarak 1962 yılında da B Blok hizmete alınmıştır. Tabi ki B Blok da hizmette yetersiz kalınca 1969 yılında C Blok binamız hizmete alınıyor. Bunun peşinden 1994 yılında Kadın Doğum Bölümü olarak kullandığımız D Blok hizmete alınmış ve bu şekilde genişleyerek hem Gaziantep'e hem de çevre illerimize hizmet vermiş bir hastanemizden bahsediyoruz. 2003 yılında yapmış olduğumuz revizyon ile acil servisimizi hizmete almıştık. O zamandan bu zamana 71 yıldır milyonlarca insana hizmet veren sadece Gaziantep değil Gaziantep'in çevresindeki birçok ilimize Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanemiz hizmet vermiştir. Hastanemiz 1994 yılında il olarak Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi olarak adlandırılıyor, ardından 2011 yılında maalesef çok üzücü bir olay yaşamıştık. Ersin Arslan meslektaşımız, kardeşimiz üzücü bir olay sonucu şehit olmuştu onun adı veriliyor hastanemize ve Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi olarak devam ediyor. O günden bu güne birçok insanımıza şifa verdi, bizler için özel ve önemli bir yere sahiptir. Ama maalesef ömrü doldu. Ömrünü dolduran da 6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli deprem oldu. O deprem sonucunda maalesef ki binamız eski bir bina olduğu için hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi. Yıkım kararı aldık ve şuan da yıkım işlemleri devam ediyor. Süreç içerisinde binaların tamamı blok, blok yıkılıp ortadan kaldırılacak. İleri de ne yapılacağına dair valimiz ve belediye başkanlarımızla görüşerek bir karar bağlayacağız. Buraya yeniden bir hastanemi yaparız, kentimizin bir meydanımı olur onu bilmiyorum. Bunu bundan sonraki süreçte değerlendireceğiz ve sürecin sonunda da bunu kamuoyuna paylaşırız” dedi.



“Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaat aşamasının sonuna gelindi”

Müdür Tiryaki, yeni hastane için geri sayım başlandığını belirterek, “Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanemizin yıkımının bitmesiyle süreç Gaziantep Şehir Hastanemize doğru evirildi. Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaat aşamasının sonuna gelindi. Çok ufak tefek yapılması gereken işler kaldı, onlar bittiği zaman inşallah Eylül ayının içerisinde hizmete alacağımızı umut ediyoruz” diye konuştu.