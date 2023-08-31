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Güncel
DHA 31.08.2023 14:06

Bakan Yerlikaya: Bingöl ve Osmaniye'de 5 zehir taciri tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında Bingöl'de 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildiğini, 3 kişinin tutuklandığını; Osmaniye'de Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müştereğinde düzenlenen operasyonda da 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirilerek, 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Bingöl ve Osmaniye'de 5 zehir taciri tutuklandı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl ve Osmaniye'de narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 5 zehir taciri tutuklandı. Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda: 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 zehir taciri tutuklandı. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında: 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 zehir taciri tutuklandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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