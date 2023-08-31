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Güncel
AA 31.08.2023 14:53

Denizli'de üretilen koyun kırkma makasları yurt dışından alıcı buluyor

Bıçakçılığıyla ünlü Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde üretilen koyun kırkma makasları, yurt dışına satılıyor.

Denizli'de üretilen koyun kırkma makasları yurt dışından alıcı buluyor

İlçedeki atölyesinde koyun kırkma makası üreten 78 yaşındaki Muhittin Ayduran, babasından devraldığı atölyede 1982 yılın bu yana bıçak çeşitlerinin yanı sıra koyun kırkma makası da ürettiklerini belirtti.

Ukrayna, Suudi Arabistan, Cezayir, İran, Kazakistan, Kırgızistan, İngiltere, Peru, Suriye, Mısır, Dubai ve Libya'ya koyun kırkma makası gönderdiklerini dile getiren Ayduran, "Yaptığımız makasların yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Günlük 2 bin koyun makası üretiyoruz. Yurt dışına sattığımız için kar marjımız da oldukça iyi" dedi.

Koyun kırkma makaslarının bahçıvanlıkta da kullanıldığını belirten Ayduran, "Keskin ve dayanıklı olması, kullanımının kolay olması tercih edilmesini sağlıyor. 30 sene önce aldığı makası hala kullananlar var" diye konuştu.

Dağlık bölgelerdeki yetiştiriciler rağbet gösteriyor

Hayvancılığın yapıldığı dağlık bölgelerde koyun yetiştiricilerinin kırkma makasına ilgi gösterdiğini anlatan Ayduran, "Dünyada teknoloji gelişti, büyük hayvan çiftliklerinde koyunların tüyleri artık elektrikli makinelerle kesiliyor ancak elektriğin olmadığı dağlık alanlarda hayvancılık yapanlar da çok. Bu yetiştiriciler dağda geleneksek koyun kırkma makasını kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Ana geçim kaynağı bıçakçılık olan Yatağan Mahallesi'ne bir sanayi sitesi kurulmasının üretimi arttıracağını kaydeden Ayduran, "İlçeye sanayi sitesinin yapılmasını istiyoruz. Ben şu anda 50 işçi çalıştırıyorum. Sanayi sitesi açılsa, iş yerimiz geniş olsa bu sayı 80'e çıkar, daha çok üretiriz" şeklinde konuştu.

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