Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir beraberinde bir grup sendika üyesi ile Çubuk Belediyesinin oluşturduğu Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkını ardından yaban hayvanlarının yoğun olduğu dağlık alanlardaki besleme noktalarına mama ve yem bıraktı.

Özdemir, kış mevsiminde sokak hayvanlarına ve yaban hayatına dikkati çekmek istediklerini işaret ederek, "Çubuk'taki üyelerimizle ilk önce bakımevini ziyaret ederek alınan mamaların bir kısmını buradaki canları besledik. Ardından yaban hayvanlarının yoğun olduğu dağlık alanlarda belediye tarafından kurulan besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bıraktık." dedi.

Şube başkanı Recep Dere ise yaban hayatın önemine işaret ederek, "Üyelerimiz fırsat buldukça sokak hayvanlarını besliyor. Bizler de bu soğuk günde onların çalışmalarına ortak olmak istedik. Gerçekten yapılanı çok önemsiyoruz. İnşallah yapılan bu tür etkinliklerle hayvan sevgisini daha çok kişiye aşılamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA