Tokat'ta yaşayan 42 yaşındaki Oktay Dursun, dedesinden öğrendiği zurna ustalığını 32 yıldır sürdürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Oktay Dursun, 10 yaşında okuldan sonra atölyesine giderek zurna ustası olan dedesi Duran Atılgan'a yardım etmeye başladı.

Çıraklık ve kalfalık dönemini dedesinin yanında geçiren Dursun, 2002 yılında dedesinin vefatının ardından işin başına geçti.

Dursun, 18 yıldır zurna ustalığını dedesinden sonra ailesinin üçüncü temsilcisi olarak sürdürüyor.

Türk kültüründe düğün ve eğlencelerde davulla birlikte önemli yeri bulunan zurnanın çalması kadar yapımı da oldukça zahmetli bir iş.

Oktay Dursun, Tokat yöresine ait telli zurna için erik ağacından parça kestikten sonra kuruması için iki yıl kadar bekletiyor.

Ardından zurna ebatlarında kestiği parçayı bir yıl kadar daha bekleten Dursun, bir zurnanın yapımı için 3 gün emek harcıyor.

Dursun, yaptığı zurnaları Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelere de gönderiyor.

"Telli Tokat zurnasını kesinlikle erik ağcından yapıyorum"

Oktay Dursun, AA muhabirine, başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine el yapımı zurnaları gönderdiğini söyledi.

Bu işi dedesinden, dedesinin de babasından öğrendiğini belirten Dursun, zurna yapmanın sevgi, sabır ve emek gerektirdiğini vurguladı.

İyi bir zurnanın kaliteli ve iyi kurutulmuş ağaçtan yapıldığını anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Telli Tokat zurnasını kesinlikle erik ağcından yapıyorum. Diğer yörelerin zurnalarını ise talebe göre kayısı, dut ağacından da yapıyorum. Türkiye'nin en zor modeli, Tokat telli zurnasıdır. Telli zurna gerek teli gerekse ses oktavı, işçiliği ile ayrı bir ustalık istiyor. Tokat'ta telli zurnayı sadece ben yapıyorum. Türkiye'de zaten 7-8 zurna ustası var. Onların da tarzları ve yaptıkları işler farklı."

Her yörenin kültürüne göre kişiye özel el yapımı zurna yaptığını dile getiren Dursun, "Talebe göre yılda ortalama 50 telli zurna olmak üzere diğer modellerle 300-350 arasında zurna yapıyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimiz vasıtasıyla Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, Avustralya gibi pek çok ülkeye gönderiyorum. Hatta Kenya'dan bile zurna siparişi alıyorum." dedi.

Zurnaları 150 ila 2 bin lira arasında fiyattan sattığını aktaran Dursun, ürettiği zurnaların Türkiye'nin ünlü sanatçılarının arkasındaki orkestralarda kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA