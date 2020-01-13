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Araç yangınını belediye işçileri söndürdü13 Ocak 2020 Pazartesi 15:06 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:07
İzmir'in Urla ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangını belediye işçileri söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme kara yolunda seyreden 16 P 2244 plakalı otomobilden dumanların çıkması üzerine sürücü aracı durdurarak yol kenarına park etti.
Bu sırada yol kenarında ağaçları sulayan Urla Belediyesi çalışanları, yanan otomobile su tuttu ve yangını söndürdü.
Otomobilde hasar meydana gelirken kısmen yanan araç yoldan çekildi.
Kaynak: AA