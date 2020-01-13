İl Özel İdaresi ekiplerince Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan 134 köy ile 163 mezranın yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 1480 kilometrelik 132 köy ile 157 mezranın yolu ulaşıma açıldı, kalan 2 köy ile 6 mezranın yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA