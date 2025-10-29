Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
29.10.2025 00:34

Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

