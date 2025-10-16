Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.10.2025 13:36

Saka kuşu kaçakçılığına 10,8 milyon lira ceza

Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşu doğal ortamına salındı, sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL ceza uygulandı.

Saka kuşu kaçakçılığına 10,8 milyon lira ceza

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Operasyon sonucunda 1431 saka kuşunun kurtarıldığını ve doğal ortamına salındığını aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı."

Yumaklı, yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de vurguladı.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Manisa'da okul müdürü ve öğretmene saldırı: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
Kültür ve Turizm Bakanlığından özel tiyatrolara destek
15:04
5G ihalesi sona erdi
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
14:57
Okul yolunda başıboş köpeğin saldırısına uğradı
14:45
KKM’nin mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi
15:07
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde
Zigana Dağı'nda besiciler sonbahar mesaisinde
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ