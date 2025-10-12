Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 12.10.2025 13:16

Ankara'da rüşvet operasyonu: 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturmasında, Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bazı izin belgelerinde menfaat sağlandığı tespit edildi. 33 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da rüşvet operasyonu: 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi.

9 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ETİKETLER
Ankara Memur Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimler başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı
14:29
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti' iddialarına yalanlama
14:28
Fındık ihracatından 1,6 milyar doları aşkın gelir sağlandı
14:00
Türkiye, mobil kullanım süresinde Avrupa birincisi
13:56
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından tıbbi malzemelerin acilen bölgeye ulaştırılması çağrısı
13:42
İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü
Şanlıurfa'daki kazılarda 3 bin yıllık kamusal yapı bulundu
Şanlıurfa'daki kazılarda 3 bin yıllık kamusal yapı bulundu
FOTO FOKUS
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ