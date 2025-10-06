Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.10.2025 09:44

Taşınmaz ilanlarındaki fahiş fiyat artışları mercek altında: 172 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında yapılan fahiş fiyat artışları nedeniyle bugüne kadar 1416 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 172 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Taşınmaz ilanlarındaki fahiş fiyat artışları mercek altında: 172 milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Bakanlıkça mayıs sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılmasının yasaklandığı anımsatılan açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle fahiş artışların önüne geçildiğine işaret edildi.

Açıklamada, emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceğinin hüküm altına alındığı belirtilerek, bu düzenlemeyle yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişilerin de idari yaptırımla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekildi.

Son dönemde 256 kişiye 34,9 milyon lira ceza

Bakanlığın sektöre yönelik yürüttüğü incelemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde, 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 256 kişi hakkında 34,9 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle bugüne kadar da 1416 kişi hakkında işlem yapılmış ve 172 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, Bakanlığın, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşların menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeden almaya devam edeceği ifade edildi.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Emlak Konut Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Çiftçilere 349 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:08
MİT Başkanı Kalın'ın "Heidegger'in Kulübesine Yolculuk" isimli yeni kitabı çıktı
10:01
Borsa yeni haftaya 10.884,87 puandan başladı
10:00
Brent petrolün varili 65,08 dolardan işlem görüyor
09:59
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı
09:39
Altının gramı 5 bin 262 liradan işlem görüyor
09:28
Bine yakın dağcı kar fırtınası nedeniyle Everest'te mahsur kaldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ