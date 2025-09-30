Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
Güncel
AA 30.09.2025 00:48

Lefkoşa Türk Belediyesi, Filistin halkı ile dayanışma kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa Türk Belediyesi "Filistin Halkıyla Dayanışma" başlıklı önergeyi kabul etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Filistin halkı ile dayanışma kararı aldı

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın çağrısıyla yapılan Belediye Meclis toplantısında "Filistin Halkıyla Dayanışma" başlıklı önerge oylandı.

Önerge, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Açıklamada, önerge ile Lefkoşa halkı ile haklı bir varoluş mücadelesi veren Filistin halkı arasında bir dayanışma köprüsü kurulmasının hedeflendiği, dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşanan vahşetle ilgili hissedilen öfke ve üzüntünün dile getirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "Filistin Halkıyla Dayanışma" başlıklı önerge ile ilgili alınan karar ve detayların çarşamba günü Belediye Başkanı Harmancı ve belediye meclis üyelerinin katılacağı bir basın toplantısı aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

