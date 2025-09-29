Hafif Sağanak Yağışlı 13.3ºC Ankara
29.09.2025 23:03

Madagaskar'da protestoların ardından Cumhurbaşkanı Rajoelina hükümeti görevden aldı

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde günlerdir süren elektrik ve su kesintisi protestolarının ardından Başbakan Christian Ntsay ve tüm kabine üyelerini görevden aldığını açıkladı.

Madagaskar'da protestoların ardından Cumhurbaşkanı Rajoelina hükümeti görevden aldı
[Fotograf: Reuters]

Rajoelina, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, halkın tepkisini dikkate aldığını belirterek, ülkenin yeniden istikrar kazanması ve reformların önünün açılması için hükümeti feshettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin yalnızca rutin işlerle görevine devam edeceğini bildirdi.

Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi, haftalardır devam eden su ve elektrik kesintilerini protesto etmek için sokaklara çıkmış, gösteriler güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşmüştü.

Polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, olaylarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

Gösterilerde özellikle gençler ön safta yer alırken, hükümete kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele çağrısı yapılmıştı.

Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

