TRT Haber 29.08.2025 19:09

"Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" programı tamamlandı

Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin iş birliğiyle 25-29 Ağustos 2025 tarihlerinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik olarak Karaman’da düzenlenen “Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu” programı tamamlandı.

Beş gün süren etkinlikte katılımcılar, alanında uzman eğiticiler Şener Mete, Cüneyt Gündoğdu, Erdoğan Arıkan, Nedim Atak, Murat Atıl ve Ekrem Tamer'in rehberliğinde diksiyon ve etkili konuşma konusunda kapsamlı bir eğitim programı ile buluştu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen açış törenine, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet GAVGALI ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Murat Mayda, Başspiker ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete, alanında uzman spikerler, Kurum ve Üniversite personeli katıldı.

Başspiker ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete’nin selamlama konuşması ile başlayan programın açış konuşmaları, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavagalı tarafından yapıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert yaptığı konuşmada, dil tarihimizin müstesna şehirlerinden Karaman’da olmaktan duyduğu hoşnutluğu vurgulayarak burada düzenlenecek etkinliklerin, Türk dilinin derin geçmişini ve kültürel mirasını daha da pekiştirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu’nun Türkçenin doğru ve etkili kullanımına katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu belirten Mert, programın dilin kültürel mirasını yaşatmak ve gücünü geleceğe taşımak için değerli bir imkân sağladığını da aktardı.

Prof. Dr. Mert, programın deneyimli, ekranlarda ve sahnelerde iz bırakmış usta isimlerin rehberliğinde gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca, programın öğretmenlerin Türkçeyi doğru, etkili ve estetik bir şekilde öğrencilerine aktarmalarına yardımcı olmayı amaçladığını dile getirdi.

Ankara, İstanbul, İzmir,Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen 40 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, iki ayrı sınıfta yürütülen derslerle verimli bir şekilde tamamlandı. Yirmişer kişilik sınıflarda gerçekleştirilen eğitimlerin ardından, katılımcılara Kurumumuz yayınları armağan edildi.

Etkinliğin kapanış programına Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin  de katıldı. Doç. Dr. Şahin konuşmasında, yaz okulunun öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını ve bu kazanımların sınıf içi iletişime olumlu yansıyacağını ifade etti. Şahin ayrıca, Rektör Gavgalı’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi sundu.

Kapanış programında ise eğiticilere “Teşekkür Belgesi”, katılımcı öğretmenlere ise “Katılım Belgesi” takdim edildi.

Etkinlik, Karaman’ın kültürel ve tarihî değerlerini yakından tanıma imkânı sunan programla sona erdi.

