Güncel
AA 22.08.2025 19:11

İzmir'de ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]

İzmir'in Menderes ilçesinde Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edildi.

İzmir'de ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

3 gözaltı

Yangının, M.Ş.T'nin izinsiz prefabrik ev yapımı sırasında demir kaynağı yaparken çıkan kıvılcımın ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili kaynakçı M.Ş.T., arazi sahibi D.Y. ve prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzmir Orman Yangını
