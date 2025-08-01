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Güncel
AA 01.08.2025 12:00

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "topyekun kalkınma" hedefiyle 81 ilde devreye alınan "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" için başvuruların başladığını duyurdu.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için başvurular başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğudan batıya kuzeyden güneye topyekun kalkınma hedefiyle 81 ilimizin gücünü harekete geçiren Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için başvurular başladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu destek programı, bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatma hedefiyle devreye alındı.

Program, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ve Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği temel alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

Programla bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin artırılmasına, ithal girdilerin yerli olarak üretilmesine ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, komple yeni yatırımlar desteklenecek.

"240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz"

Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'" bilgisini vermişti.

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