Bursa'daki yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
July 27, 2025
Bakan Tunç, 26 Haziran'dan bu yana farklı illerde çıkan orman yangınları hakkında başlatılan adli soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin tutuklandığını açıkladı.