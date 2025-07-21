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Güncel
TRT Haber 21.07.2025 16:40

Uşak'ta 'sağlıklı çocuk yaz okulu' programı başarıyla sürüyor

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğitici geçirebilmeleri için “Sağlıklı Çocuk Yaz Okulu” programını başarıyla sürdürüyor.

Uşak'ta 'sağlıklı çocuk yaz okulu' programı başarıyla sürüyor

Uşak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, çocukların sağlık bilinci kazanmaları, bedensel ve ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yaz tatiline özel olarak yapılandırılan bu program, il genelinde yoğun ilgi görüyor.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde başlatılan SAHA – Sağlıklı Hayat Akademisi kapsamında geliştirilen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı, okulların kapanmasıyla birlikte yaz dönemine uygun şekilde yeniden planlandı.

Uşak'ta 'sağlıklı çocuk yaz okulu' programı başarıyla sürüyor

“Okullar kapansa da eğitim bitmez” anlayışıyla hayata geçirilen bu uygulama Vali Naci Aktaş’ın liderliğinde, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde tüm il genelinde uygulanıyor.

Uzm. Dr. Mollahüseyinoğlu, yaz okulları ve yaz Kur’an kurslarında yürütülen bu eğitimlerde; sağlıklı beslenmeden, hijyen alışkanlıklarına, teknoloji bağımlılığından fiziksel aktivitenin önemine kadar pek çok konuda çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını belirtti. Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, tüm paydaş kurumlarla iş birliği içinde, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği ‘’sağlıklı bir yaz dönemi’’ için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Uşak'ta 'sağlıklı çocuk yaz okulu' programı başarıyla sürüyor

Bilinçli nesiller, sağlıklı bir gelecek

Bilinçli Nesiller, Sağlıklı Bir Gelecek “Sağlıklı Çocuk Yaz Okulu” programı ile çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda onların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve sağlık okuryazarlığının erken yaşta gelişmesi amaçlanıyor.

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Uşak Sağlık Bakanlığı
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