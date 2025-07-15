Trump, Endonezya ile ticaret anlaşması yaptıklarını bildirdi

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında anlaşmanın detaylarına yer vermeyen Trump, "Endonezya ile herkes için harika bir anlaşma yapıldı. Çok saygıdeğer Başkanlarıyla doğrudan görüştüm." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'da basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Anlaşma yaptık, Endonezya'ya tam erişimimiz olacak. Onlar yüzde 19 (tarife) ödeyecek, biz ise hiçbir şey ödemeyeceğiz." diye konuştu.

Trump, bunun her iki taraf için de iyi bir anlaşma olduğunu düşündüğünü belirterek, başka anlaşmaların da duyurulacağını söyledi.

Hindistan ile de benzer bir anlaşma yapılacağını dile getiren Trump, "Bu ülkelerin hiçbirine erişimimiz yoktu. İnsanlarımız içeri giremiyordu. Şimdi ise gümrük vergileriyle yaptığımız şey sayesinde erişimimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"AB ile ilerleme kaydediyoruz"

Trump, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret müzakerelerine dair soru üzerine de AB ile konuştuklarını ve ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

AB ile zaten bir anlaşmaları olduğunu ifade eden Trump, AB'ye yönelik 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 tarife uygulanacağını bildiren mektubu "anlaşma" olarak nitelendirdi.

Trump, AB'nin yıllardır ticaret konusunda ABD'ye kötü davrandığını öne sürerek, "Bence sonunda herkes memnun olacak." dedi.

Endonezya'ya "tarife mektubu" gönderilmişti

ABD, mayıs ayında önce İngiltere ile daha sonra da Çin ile anlaşmaya varmıştı. Trump, bu ay başında ise Vietnam ile ticaret anlaşması yapıldığını duyurmuştu.

Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatmış, ülkelere "ABD ile ticaret yapabilmek için ödemeleri gereken" gümrük vergisi oranlarını içeren mektupları göndermeye başlamıştı.

Endonezya'ya yönelik mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 32 tarife uygulanacağını açıklamıştı.​​​​​​​

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.