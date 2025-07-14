Açık 35.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 14.07.2025 14:30

TDK ekranında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel kelimeler

Türk Dil Kurumu, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü “Her Güne Bir Kelime” ekranında üç güne özel, üç kelimeyle anıyor.

TDK ekranında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel kelimeler

Türk Dil Kurumunun Atatürk Bulvarı üzerindeki tarihî binasının ön yüzündeki dijital ekranda 14 Temmuz’da “Demokrasi” kelimesi yer aldı. 15 Temmuz’da “Millî Birlik”, 16 Temmuz’da da “Destan” kelimeleri bulunacak.

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024’ten bu yana, tarihî binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün, günün kelimesini paylaşıyor. Ayrıca günün kelimelerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruyor ve kelimeler hakkında okuyucuları düşündürmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
15 Temmuz TDK
Sıradaki Haber
Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz
14:29
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 89 şüpheli yakalandı
14:16
15 Temmuz darbe girişimi ekonomiyi de hedef aldı
14:01
Alman komşusunun bıçaklayarak öldürdüğü Müslüman kadının ırkçılık kurbanı olduğu öne sürüldü
14:20
Afyonkarahisar'da tır otomobile çarptı: 1 ölü
14:01
Bakan Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Elazığ'da bir tarlada yaklaşık 1700 yıllık Roma hamamı gün yüzüne çıkarıldı
Elazığ'da bir tarlada yaklaşık 1700 yıllık Roma hamamı gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
İngiltere'de yolcu uçağı düştü
İngiltere'de yolcu uçağı düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ