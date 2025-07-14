TDK ekranında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel kelimeler

Türk Dil Kurumunun Atatürk Bulvarı üzerindeki tarihî binasının ön yüzündeki dijital ekranda 14 Temmuz’da “Demokrasi” kelimesi yer aldı. 15 Temmuz’da “Millî Birlik”, 16 Temmuz’da da “Destan” kelimeleri bulunacak.

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024’ten bu yana, tarihî binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün, günün kelimesini paylaşıyor. Ayrıca günün kelimelerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruyor ve kelimeler hakkında okuyucuları düşündürmeyi hedefliyor.