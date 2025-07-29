Az Bulutlu 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.07.2025 09:14

İstanbul'da havai fişek ile meşalelerin satışı ve kullanımı yasaklandı

İstanbul Valiliği, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği ile meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ile kullanımının 28 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'da havai fişek ile meşalelerin satışı ve kullanımı yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, yazın etkisini göstermesiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangını vakalarında artış yaşandığı belirtildi.

Daha önce yayımlanan genelgeyle herkesi derinden sarsan bu yangınların önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı, bunlara ek bazı tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. ⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Valiliği Orman Yangını
Sıradaki Haber
Bursa'daki yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:11
Bakanlık vatandaşları sosyal medyada dolandırıcılığına karşı uyardı
10:21
Fedakar çiftçi jant üzerinde yangına su yetiştirdi
10:18
Akciğerine kedi tüyü kaçtı, hayatını kaybetti
10:07
Kuzey Kore: Nükleer devlet statümüzü inkar eden hiçbir girişim kabul edilmeyecek
10:03
Altının gramı 4 bin 329 liradan işlem görüyor
10:02
Balonlar arasında Nevşehir Kültür Yolu Festivali başlıyor
Gaziantep'te yırtıcılara "Uluslararası Kaplan Günü"ne özel buzlu kokteyl
Gaziantep'te yırtıcılara "Uluslararası Kaplan Günü"ne özel buzlu kokteyl
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ