TRT Haber 02.02.2026 09:57

Jandarma envanterindeki GÖKBEY helikopteri sayısı 5’e ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine 5’inci GÖKBEY helikopterinin dahil edildiğini bildirdi.

Jandarma envanterindeki GÖKBEY helikopteri sayısı 5’e ulaştı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY’in teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki filo her geçen gün güçlenirken Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5’inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz.

 

Yerli imkanlarla geliştirildi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri olan T625 GÖKBEY, en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde görev yapabilme kabiliyetine sahip.

GÖKBEY’in envanterdeki sayısının artmasıyla birlikte, Türk güvenlik güçlerinin arama-kurtarma, personel taşıma ve tıbbi tahliye gibi operasyonel kabiliyetlerinin daha da artırılması hedefleniyor.

