Gündem
TRT Haber 02.02.2026 06:11

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün çaldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı.

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Bugün başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün çaldı

"Bayrak sevgisi" temasıyla başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı
