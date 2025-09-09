Açık 13.5ºC Ankara
AA 09.09.2025 00:25

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın tehlikeli madde şüphesiyle kapatılan terminali yeniden açıldı

Tehlikeli madde bulunduğu şüphesiyle tahliye edilen ve acil yardım birimlerinin yönlendirildiği Heathrow Havalimanı'nın 4 numaralı terminali, "olumsuz madde" bulunmadığı gerekçesiyle yeniden açıldı.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın tehlikeli madde şüphesiyle kapatılan terminali yeniden açıldı

Başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Acil yardım birimleri, Terminal 4'ün yeniden güvenle açıldığını belirttiler. Bugünkü uçuşların planlandığı gibi yapılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yolcu ve çalışanların güvenliğine öncelik verildiği kaydedilen açıklamada, yolculara hava yolu şirketlerinin uyarıları doğrultusunda hareket etme çağrısı yapıldı.

Londra Metropolitan Polisi ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuz madde izine rastlanmadı. Tedavi altına alınan 20 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor." ifadelerine yer verdi.

BBC'ye konuşan bir Londra Metropolitan Polisi yetkilisi, havalimanındaki olayın bir "kitlesel panik" örneği olduğunu belirtti.

Dünyanın en işlek havalimanlarından Heathrow Havalimanı'nın bazı Avrupa uçuşları ile uzun süreli uçuşların aktarmalarına ev sahipliği yapan 4 numaralı terminali, akşam saatlerinde boşaltılmış, terminale itfaiye, ambulans ve polis sevk edilmişti.

Londra İtfaiye Teşkilatı, tehlikeli madde şüphesine karşı terminale özel ekip yönlendirmiş, terminaldeki 20 kişi havalimanına gelen ambulanslarda tedaviye alınmıştı.

