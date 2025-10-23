Çok Bulutlu 18ºC Ankara
Güncel
AA 23.10.2025 15:02

Merkez Bankası rezervleri 198,4 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri 198,4 milyar dolarla rekor kırdı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 64 milyon dolar azalışla 87 milyar 273 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 10 Ekim'de 87 milyar 337 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyar 772 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolardan 111 milyar 169 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar 708 milyon dolar artışla 189 milyar 734 milyon dolardan 198 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

Ekonomik Büyüme Merkez Bankası
