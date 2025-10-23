Çok Bulutlu 18ºC Ankara
Güncel
AA 23.10.2025 14:30

İzmir Foça'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir Foça'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

İzmir Foça'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

İzmir Sağanak
