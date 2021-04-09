İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine uygulama noktasında çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında M.D'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Araç ve şüphelinin eşyalarında yapılan aramada, deterjan kutusuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.