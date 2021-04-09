Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da deterjan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yanındaki deterjan kutusunda uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine uygulama noktasında çalışma yaptı.
Operasyon kapsamında M.D'nin kullandığı otomobil durduruldu.
Araç ve şüphelinin eşyalarında yapılan aramada, deterjan kutusuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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