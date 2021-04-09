Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sandıklı'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birol A. idaresindeki plakasız motosiklet, Çakır Mahallesi Kapalı Pazar yeri yakınlarında bulunan yolda devrildi.
Kazada sürücü Birol A. ve arkasında bulunan Mesut E. yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine sevk edildi.
Mesut E.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:42
- 16:48
- 16:25
- 16:30
- 16:06
Sıradaki Haber
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz