İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli Suriye'den yasal olmayan yollardan temin ettiği sigaraları satmaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 2 bin 140 paket kaçak sigara ile iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için jandarmaya götürüldü.