Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli Suriye'den yasal olmayan yollardan temin ettiği sigaraları satmaya çalıştığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 2 bin 140 paket kaçak sigara ile iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemler için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Sigara
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