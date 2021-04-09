İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları internet siteleri üzerinden vatandaşların oyunlara para yatırmalarını sağlayan, kazanlara ödeme yapmayan şebekeyi tespit etti.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı 122 kişiye yönelik bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon düzenlendi. Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 86 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 36 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

7 milyon 300 bin liralık vurgun

Operasyonun ardından şebekenin, olmayan futbol müsabakalarını var gibi gösterip yasa dışı bahis oynattığı, bu kişileri telefonla arayıp, “Kazandınız. İkramiyenizi almak için para göndermeniz gerekiyor” diyerek, yaklaşık 2 bin 425 kişiyi 7 milyon 300 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şebeke üyelerinin banka hesaplarında bu zamana kadar 64 milyon TL para transferinin olduğu belirlendi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden birinin Eskişehir’de uzman çavuş olduğu, dolandırılan paraların banka hesabından geçtiği öne sürüldü.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de işlemlerinin ardından Adana'ya getirilecek.