Kripto paralar Blockchain altyapısı üzerinde çalışıyor. Burada yapılan işlemlerin onaylanarak merkeziyetsiz bir ağa kaydedilmesi gerekiyor.

İşte kripto para madencileri de tam olarak bu görevi üstleniyor. Yaptıkları ve adına Mining denen madencilik ile blok ödülleri ve işlem ücreti olmak üzere 2 farklı gelire sahip oluyorlar. Kripto para madencileri aslında sistemi ayakta tutan ve ağın içindeki en önemli unsurlar olarak görülüyor.

Ancak son günlerde yaşanan fiyat artışları kripto para madencilerini zor duruma soktu. Çünkü madenci sayısı arttıkça, bu iş için olmazsa olmaz ekran kartları satışlarında patlama yaşandı ve piyasada bulmak zorlaştı.

Uzmanlar, kripto para piyasalarındaki yükseliş devam ettiği sürece ekran kartı satışlarının da süreceği görüşünde.



[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

2020’de 60 milyon ekran kartı satışı oldu

Verilere göre, 2020’nin son çeyreğinde ekran kartı gönderimleri yüzde 20,5 arttı ve global pazarda ekran kartı satışları 11 milyonu geçti.

2020’de dünyada satılan toplam ekran kartı sayısı ise 60 milyon.

Türkiye’de satışlar yüzde 70 arttı

Türkiye’de ekran kartı sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısı ise son altı ayda 2,5 kat arttı. Aynı dönemde ekran kartı satışlarında da 2,2 kart artış yaşandı.

Türkiye’de 2020 yılında satılan toplam ekran kartı 500 bin. 2021’in ilk çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlar yüzde 70 arttı.



“Fiyatlardaki yükseliş sürdüğü sürece ekran kartı talepleri daha da artacak”

Kripto Para Uzmanı Oytun Es, kripto para madenciliğinde (Mining) kuvvetli ekran kartının neden önemli olduğunu şöyle anlatıyor:

“Bunun esas sebebi rekabet. Sistem zorluğu, ağın içindeki madenci sayısına ve ellerindeki cihazların gücüne göre otomatik olarak ayarlıyor. Çok önceleri basit diz üstü bilgisayarlardan bile yapılabilen madencilik, ağın içerisine çok fazla kişinin dahil olmasıyla beraber sadece özel ve güçlü cihazlarla yapılabilen bir hale geldi. Bu biraz da elbette fiyatlarla doğru orantılı. Fiyatlardaki tırmanış sürdüğü sürece buradaki talep daha da artacaktır.”

[Fotoğraf: Getty]

Ekran kartları karaborsaya düştü

Son dönemde özellikle Ethereum tarafında 80 dolardan 2 bin dolara yükselen bir fiyatlanmanın, madenciliği tekrar cazip hale getirdiğini belirten Oytun Es, “Satışlardaki patlamanın esas sebebi fiyatlardaki patlama. Önceden birçok kişi için karlı olmayan madencilik fiyatların artmasıyla beraber cezbedici bir hal alabiliyor. Günümüzde yaşanan durum da tam olarak böyle” diyor.

Es, güçlü ekran kartı satışlarında yaşanan ciddi artışla birlikte, birçok kartın karaborsa üzerinden ederinden çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulduğunu söylüyor.

Ekran kartlarının fiyat aralığı 500 ila 40 bin lira arasında

Ekran kartları nitelikleri ve yeteneklerine göre geniş bir fiyat aralığında satışa sunuluyor.

Bugün itibarıyla son tüketicinin satın alacağı ekran kartları 500 ila 40.000 lira arasında fiyatlanıyor.

Makasın bu denli artmasının en önemli nedeni de bitcoin mining konusunda başarılı olan ekran kartlarına yoğun bir talep olması ve stokların yok denecek seviyeye inmesi.

Pandemi süreci devam ettikçe tedarikte aksamalar sürecek

Kripto Para Uzmanı Oytun Es, şu an stoklarda ciddi problemlerin yaşanmasının en önemli sebebinin fiyatların yükselmesi olduğu kadar aynı zamanda pandemi süreci olduğunun altını çiziyor:

“Salgınla beraber çok yavaşlayan tedarik süreci burayı da çok sert bir şekilde vurdu. Hem fiyatlardaki yükseliş hem de pandemi süreci devam ettiği müddetçe buradaki tedarik kısmında aksamalar sürecektir. Bu durumda kullanıcıların karaborsa ya da 2.el ürünlere yönelmekten başka pek çareleri yok gibi gözüküyor.”

“Ethereum ağında önümüzdeki süreçte kartla madencilik olayı bitecek.”

[Kripto Para Uzmanı Oytun Es]

Özellikle Ethereum fiyatlarında hemen her gün yeni zirvelerin yaşandığına değinen Es, “Madenciliğe ve dolayısıyla ekran kartlarına olan ilgi de bununla doğru orantılı. Fiyatlardaki tırmanış devam ettiği sürece kartlara olan talep de aynı şekilde devam edecektir. Ancak şunu da gözden kaçırmamak gerekli. Ethereum konsensüs algoritması değişiyor. Proof of Work algoritmasından Proof of Stake algoritmasına geçiş yapılıyor. Yani Ethereum ağında önümüzdeki süreçte kartla madencilik olayı bitecek. Ethereum madenciliği yapmak isteyenlerin bunu göz önünde bulundurmalarında fayda var” diyerek kullanıcıları uyarıyor.

“Mining yapmak isteyenler için ikinci el önemli bir alternatif”

Israrla madencilik yapmak isteyenler için ikinci el cihazların önemli bir alternatif olduğunu belirten Es, bu cihazların çok performanslı bir şekilde kullanıldıkları için ikinci ellerini alırken çok temkinli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

“Bu piyasaya girerken temkinli olunmalı”

Bitcoin ve kripto paralarda fiyat hareketlerinin bir döngü halinde ilerlediğini ve yükseliş ile düşüş dönemlerinin olduğunu söyleyen Oytun Es, “Şu anda bir yükseliş sürecindeyiz ve bunun ana tetikleyicisi kurumsal alımlar. Özellikle Bitcoin'de kurumsal alım çılgınlığı devam ettiği sürece yükseliş de devam edecektir. Bitcoin'in yükselmesi elbette altcoinleri de peşinden sürüklüyor” diyor.

Kripto paralardaki bu sert yükselişlerin yeni yatırımcılar için oldukça cezbedici olduğuna da vurgu yapan Es, “Bu piyasaya girerken oldukça temkinli olmalarında fayda var. Tek bir kriptoya yatırım yapmak yerine farklı kriptolardan sepet yapmaları riski biraz daha düşürecektir. Bu sepeti yaparken büyük oranda Bitcoin ve Ethereum gibi kendini kanıtlamış kriptolara öncelik vermekte fayda var. Çok geri sıralarda bulunan manipülatif altcoinlerin oldukça büyük riskler barındırdığını bilmeliler. Son olarak da kripto para alanının oldukça volatil bir yapıda olduğunu unutmadan kendilerini üzmeyecek ve bütçelerini zorlamayacak miktarlarda temkinli olarak yatırım yapmalarında fayda var diye düşünüyorum” tavsiyelerinde bulunuyor.

Tedarikçi firmalar artan talep karşısında çözüm arayışında

Milyonlarca kullanıcının artan bu talebi karşısında, tedarikçi firmalar da çözüm arayışında.

Kimi eski modellerini piyasaya sürmeye başlarken, kimi de yatırımlarını artırarak üretime başlamayı planlıyor.

Mining konusu gündemde olduğu sürece de satışlardaki artış seviyesinin %50-70 bandında seyredeceği tahmin ediliyor ve ekran kartı kıtlığının 2021 yılının üçüncü çeyreğine dek devam edebileceği değerlendiriliyor.