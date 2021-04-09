Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda çıktı. Reşat A. yönetimindeki otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Sürücü, aracı park ederek, indi. Araçta bulunan 4 yolcu da araçtan çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki Haber
Yarın marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz