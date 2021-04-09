Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 11:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'de, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Motosikletten fırlayıp, refüje düşen sürücü yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaparak, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Motosikletin sürücüsü çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak, refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Motosikletin sürücüsünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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