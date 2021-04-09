İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul üretimi yapılan iş yerlerini denetledi.

Fırın ve pastanelerde, koronavirüs tedbirlerini de denetleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Bakanlıklarının Adana'nın yanı sıra bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te de denetim yaptığını söyledi.

"Denetimler ramazan boyunca devam edecek"

Denetimlerdeki öncelikli amaçlarının hijyen olduğunu vurgulayan Tekin, "Adana'da yaklaşık 300 unlu mamul üretim yeri ve fırınlarda denetim yapacağız. Bunu başarılı şekilde sonuçlandırıp insanların ramazana daha sağlıklı, hijyenik koşullarda girmesini sağlayacağız. Daha hijyenik gıdalarla insan sağlığını korumayı hedefliyoruz. İnşallah bu denetimler ramazan boyunca devam edecek. Temel felsefemiz tarladan sofraya tüm ürünlerin sağlıklı bir şekilde gelmesi ve insanların bunu tüketmesidir. Denetimlerin hem sayısını hem de etkinliğini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."​​​​​ dedi.