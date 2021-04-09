Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de motosiklet hırsızlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde motosikletin bir apartmanın bahçesinden çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde kilitli motosikletinin çalındığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi.
Ekipler, binanın güvenlik kamerası kaydından, olayı iki şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Eşkalleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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