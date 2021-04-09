Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 40 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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