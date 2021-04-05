Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl Havalimanı kavşağında otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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