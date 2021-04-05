Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 3 aylık süreçte yürütülen operasyonlar kapsamında, 187 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 kilo 886 gram uyuşturucu madde ile 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Sultanbeyli’de uyuşturucu madde satanlar ve kanunlara aykırı hareket edenlere yönelik operasyonların emniyet ekipleri tarafından aralıksız olarak devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2021 yılının ilk 3 ayında Sultanbeyli’de yürütülen çalışmalar sonucunda evden hırsızlık şüphelisi 43 şahıs, iş yerinden hırsızlık şüphelisi 20 şahıs, oto hırsızlığı şüphelisi 9 şahıs, otodan hırsızlık şüphelisi 22 şahıs ve gasp şüphelisi 20 şahıs olmak üzere toplamda 114 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise şunları kaydetti:

"Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde birçok suçlu adalete teslim edildi. Suçlularla ve özellikle uyuşturucu madde satıcılarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden bu çalışmalarda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum."