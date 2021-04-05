Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aracın bagajına gizlenmiş 4 poşet içinde 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçiren polis, otomobildeki Ş.K. ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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