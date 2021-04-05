İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aracın bagajına gizlenmiş 4 poşet içinde 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçiren polis, otomobildeki Ş.K. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.