İlçenin Örenkale Mahallesi Hasanabat mezrasında Aydın Aydın'a ait ahırın damı şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Çöken damın altında kalarak telef olan 12 kuzu, bölgeye yönlendirilen ilçe belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Aydın, kuzuların bulunduğu ahırın damının akşam saatlerinde çöktüğünü belirterek, "Kuzularımız altında kalmış. Jandarmaya haber verdik, Allah razı olsun bizlere yardımcı oldular. Belediye kepçe gönderdi. Sonra da veteriner hekimler geldi. Zararımız oldu. Devletimizden yardım talep ediyoruz." dedi.