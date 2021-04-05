Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi ediliyor.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde alınan bilgiye göre, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçalı Mahallesinde devriye görevi sırasında yaralı bir kızıl şahin buldu.
Ekipler kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
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