Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "evrakta sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin 2 ay süren çalışması sonucu Y.T, Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Y.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Haberler
- 15:06
- 15:04
- 15:03
- 14:59
- 14:50
Sıradaki Haber
Ahıra giren köpekler 3 koyunu telef etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz