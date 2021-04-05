Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ahıra giren köpekler 3 koyunu telef etti
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, 3 koyunu telef etti.
İlçeye bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı.
Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı. Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.
Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi.
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