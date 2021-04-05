İlçeye bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı.

Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı. Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi.