Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari S.B, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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