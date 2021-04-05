Manisa'da alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulan Mahmut Harman'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Kayıp kişinin Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalar bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Mahmut Harman'ın Yeşilyurt Mahallesi'ne geçtiğini belirledi.

Harman, aramalar sonucunda evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Pazar Camisi'nde uyurken bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Mahmut Harman, ailesine teslim edildi.

Olay

Yaya olarak Gölbaşı Mahallesi'nden dün ayrıldığı tespit edilen ve ailesinin de kayıp ihbarında bulunduğu Mahmut Harman için Kula İlçe jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.