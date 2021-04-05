Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 462 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 443 işletme ve 4 bin 307 araç kontrol edildi. sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.
Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.
Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
Son Haberler
- 13:34
- 13:19
- 13:16
- 13:05
- 13:04
Sıradaki Haber
Tarla sürerken bulduğu sikke ve sadaka taşını müzeye bağışladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz