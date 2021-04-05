Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların taleplerini dikkate alarak, kent genelinde ücretsiz hizmet verecek "Engelsiz Ordu Taksi" projesini hayata geçirdi.

Engelsiz Ordu Taksi için talepte bulunan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışındaki zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

İşlemleri biten vatandaşlar yine Engelsiz Ordu Taksi hizmetiyle evlerine bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızı evlerinden alıyor, kurumlardaki işlerini tamamladıktan sonra evlerine geri bırakıyoruz. Bize ulaşan engelli vatandaşlarımızın 7/24 işlerini takip ediyoruz." dedi.

Engelsiz Ordu sloganıyla ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Bilkay, bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini sundu.

Engelli vatandaşlar projeden memnun

Engelsiz Ordu Taksi ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini hallettiğini ifade eden cam kemik hastası Songül Çıtır, "Ordu Büyükşehir Belediyemizin engelsiz taksi hizmeti olduğunu öğrendim ve gerekli işlerimi halletmem için talepte bulundum. Ekipler bizzat evime gelerek beni aldı. İhtiyaçlarımı giderdim, işlerimi hallettim ve beni geri evime bıraktılar. Bu hizmeti bize sağladıkları için herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Engelli sporcu Süleyman Kızılkaya da 2009 yılında geçirdiği kaza sonucu bedensel engelli olarak hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda sporcu olduğunu anlatan Kızılkaya, "Antrenmanlarıma gidip gelirken zorluk çektiğim için Ordu Büyükşehir Belediyemizin engelsiz taksi hizmetinden yararlanıyorum. Bu imkanı verdikleri için belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.