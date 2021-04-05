Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, 19 kişinin kumar oynadığı belirlendi.
Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 552 lira ceza kesildi.
İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Öte yandan operasyonda, hırsızlık suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile S.K. yakalandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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